أول موجة لاهبة في العراق خلال الصيف الحالي.. هذه تفاصيلها

2021/06/22 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، أول موعد لموجات الصيف الحالي اللاهبة ستتعرض لها المدن العراقية خلال نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل....

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