2021/06/22 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط تلاعب في وصف البضاعة والرسوم الجمركية والضريبية سبب هدرا بالمال العام بأكثر من 6مليون دينار في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر بالمال العام بميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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