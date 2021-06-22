21 يونيو اليوم العالمى للموسيقى .. وطنى وجسدى وبيتى وملاذى - منى حلمي

2021/06/22 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي عندما أكتب عن شئ أحبه ، أخاف ألا تأتى كلماتى على قدر حبى ، وامتنانى .الحب ، مسئولية كبرى ، فى الكلام ، والممارسات ، واظهار الوفاء ، والاحساس بالتواضع أمام المحبوب ، الذى فجًر واحدة من أسمى العواطف ، أن يهتم انسان ،امرأة ، أو رجلا ، بشئ ، أو شخص ، خارج دائرة ذاته .وأنا أحبها .



بل غرقت فى هيامها ، وأنا ما زلت جنينا ، فى بطن أمى .



عرفت من أمى ، أنها حينما كانت تستمع الى " الموسيقى " ، ......





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