نائب يستبعد عقد جلسة مجلس النواب

2021/06/22 | 08:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية اليوم الثلاثاء للتصويت على عدد من مشاريع القوانين، فيما استبعد نائب عقد الجلسة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور لـ PUKmedia، ان جلسة يوم الثلاثاء، ستشهد التصويت على أعضاء محمكة التمييز الإتحادية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجول بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

واضافت ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 163 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، والقراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ان مجلس النواب دخل حالة من السبات.

وقال النائب جمال كوجر لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان المجلس ومنذ فترة يخفق في عقد جلساته لان اكثر من 200 من اعضائه الحاليين مرشحين للانتخابات المقبلة المقرر اجراءها في 10/10/2021، لافتا الى ان النواب منشغلون بالدعاية الانتخابية ولا يمكن للمجلس عقد اي جلسة منذ فترة.

وأضاف النائب جمال كوجر انه يستبعد عقد جلسة اليوم الثلاثاء، لانشغال النواب المرشحين بدعاياتهم الانتخابية.

PUKmedia / خاص

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