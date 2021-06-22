2021/06/22 | 08:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخفق منتخب الشباب العراقي لكرة القدم في اجتياز حاجز منتخب جزر القمر اضعف فريق في المجموعة الثالثة للبطولة العربية بنسختها السابعة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ( 16 ) منتخبا.

وجاءت الخسارة الاولى بالبطولة بعد ان نجح المدرب القمري توظيف قدرات فريقه البدنية والنفسية والمهارية والخططية خلال دقائق المباراة التي جرت على استاد بترو سبورت في مدينة نصر وتمكنوا من هز شباك الفريق العراقي اربع مرات بالدقائق (41 , 45 ,53 , 70).

فيما سجل لاعبو المنتخب الشبابي العراقي الاهداف الثلاثة موزعة هدفين بالشوط الاول عند الدقيقتين ( 5 , 39 ) والهدف الثالث بالشوط الثاني عند الدقيقة (83).

سجل لجزر القمر كل من (عثمان ادريس ومحمود عادل هدفين و فهد ياسين ) في حين سجل للعراق اللاعبون ( نصر سلام وعبد الرزاق قاسم وعبد القادر ايوب جميل ).

وسيلعب المنتخب العراقي مباراته الثانية بعد غد الخميس امام الفريق اللبناني وامام السنغال يوم الاحد المقبل.

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق يخسر امام جزر القمر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب العراق يخسر امام جزر القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).