ميسي يحقق رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وباراغواي

2021/06/22 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما قياسيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد باراغواي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعتين لبطولة كوبا أمريكا.ووفقا لشبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات […]

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