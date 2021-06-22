2021/06/22 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل / نيسان 2019 ، حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن التعافي السريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يواصل مكاسبه وبرنت يبلغ 75.16 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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