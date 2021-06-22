2021/06/22 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت مصادر مطلعة في الوكالة الروسية للطاقة الذرية “روس آتوم”، أن مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث، لافتة إلى تشكيل هيئة تنظيمية للتعاون النووي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تشكل هيئة تنظيمية للتعاون النووي مع العراق المركز الخبري الوطني.

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