بعد رفع صادرات الغاز الايرانية.. الكهرباء تكشف حجم الطاقة المنتجة في عموم العراق

2021/06/22 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، زيادة معدلات ضخ الغاز من الجانب الايراني إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يوميا، مشيرة الى ان هذه الكميات اسهمت بزيادة حجم انتاج الطاقة الكهربائية الى ما يزيد عن 20 الف ميغا واط.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (22 حزيران 2021) ان "الزيادة أسهمت بتشغيل عدد من الوحدات التوليدية في محطات (المنصورية والصدر وبسماية) الغازيات مما أسهم بزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 20100 ميغاواط وانعكس إيجابا على زيادة التجهيز للمواطنين في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بالتفاوض مع الجانب الإيراني لمعاودة زيادة كميات ضخ الغاز ليصل الى 70 مليون متر مكعب قياسي يومياً كي تتمكن من زيادة الطاقات الإنتاجية في عدد من المحطات الإنتاجية للوصول الى هدفها المنشود البالغ 22 ألف ميغاواط من الإنتاج"، مؤكدا أن "الوزارة تسعى إلى زيادة حجم الطاقة وتعمل جاهدة على ترشيد الاستهلاك ومعالجة أي ممارسات خاطئة من شأنها التأثير في جودة الخدمة".

وأكد العبادي أن "الوزارة اتخذت مؤخرا إجراءات جديدة بشأن التجاوزات على خطوط نقل الكهرباء، وحددت عقوبة المتجاوزين، كما طالبت بتوفير أراض لنصب محطات ثانوية للسيطرة على الأحمال"، مبينا أن "إجراءات الوزارة تجاه مشكلة التجاوزات على الخطوط الناقلة بين المناطق تتضمن حصر التجاوزات وإزالة الضائعات الموجودة على شبكة الكهرباء"، موضحا أن "الوزارة مستمرة في حملاتها لرفع التجاوزات، وهناك قانون ينص على أن يغرم المتجاوزون عامين بأثر رجعي".

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