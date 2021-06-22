البكاء بين الاشلاء - عماد صديق

2021/06/22 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_صديق أشباح متشحة بالسواد تزمجر فى وجههأشباه أشياء ما عاد يعرفهاتتمايل أمامه نصال خناجر اكتست باللون الاحمر بعدما عربدت فى دمه فتح فاهفلم يصدر منه صوت ارتعد و صرخ بأعلى صمتهيلهث محاولا الفرار من ذعره الطفولى الذى باغتهتلوح له وجوه حانيةتناديه يناديهالكنها تلوذ بالصمت فجأةو تغيب فى مدارات بعيدةتمتد يد ودودةبين الانقاض ......





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