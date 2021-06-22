توقيف زورق أجنبي في ميناء العمية النفطي

2021/06/22 | 09:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من قيادة القوة البحرية القبض على متهمين اثنين على متن زورق صيد اجنبي في ميناء العمية النفطي.

وجاء في بيان لخلية الاعلام الامني يوم الثلاثاء، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من القاء القبض على متهمين أثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي".

واضافت انه "تم اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للقوات البحرية العراقية، وقد تبين أن هذا الزورق يحمل مادة وقود الكاز، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهم التحقيقية".

PUKmedia / متابعة

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