ارتفاع كبير وفائدة للعراق.. النفط يحقق مكاسب

2021/06/22 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل / نيسان 2019 ، حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن التعافي السريع في الطلب العالمي على النفط ومع تلاشي المخاوف بشأن عودة النفط في وقت مبكر للخام الايراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش لتقليص خسائر سابقة.



وارتفع إلى 75.06 دولارًا للبرميل ، وهو الأقوى منذ 25 أبريل/ نيسان 2019 ، في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/ حزيران 73.70 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 4 سنتات أو 0.1٪.



ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس/ اب 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 73.23 دولارًا للبرميل.

وارتفع كلا المعيارين خلال الأسابيع الأربعة الماضية وسط التفاؤل بشأن وتيرة التطعيمات العالمية لـ COVID-19 والانتعاش المتوقع في السفر الصيفي دفع الانتعاش العلاوات الفورية للنفط الخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وتقلصت فجوة الأسعار بين عقدي النفط الأكثر تداولًا في العالم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، مما يدل على أن إنتاج النفط الأمريكي لا يزال في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، ومن المرجح أن تظل السوق تعاني من نقص المعروض.

وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الأحد بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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