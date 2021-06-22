"رقم قياسي جديد".. ميسي يواصل تحطيم الأرقام

2021/06/22 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما قياسيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد باراغواي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعتين لبطولة كوبا أمريكا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح ميسي، أكثر من ارتدى قميص منتخب الأرجنتين تاريخيا، برصيد 147 مباراة دولية، متساويا مع (مواطنه المعتزل) خافيير ماسيكرانو.

ومن المنتظر أن ينفرد ميسي بهذا الرقم القياسي خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار أن الأرجنتين ستخوض مباراتين على الأقل في بطولة كوبا أمريكا الحالية، بعد فوزها على باراغواي 1-0 وضمانها التأهل مبكرا إلى ربع النهائي.

وكان ميسي (33 عاما)، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، عام 2005، وهو الهداف التاريخي لمنتخب "التانغو" برصيد 73 هدفا.يشار إلى أن "البرغوث" لم يحقق حتى الآن، أي لقب كبير مع منتخب الأرجنتين الأول.

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