هشام السهيل : ملف الاستجوابات .. سبب في عدم تحقيق النصاب لجلسات البرلمان 

2021/06/22 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب هشام السهيل ان : البعض لايريد تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمله.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : عدم تحقيق النصاب للجلسات سببه المهم ملف الاستجوابات وعدم رغبة البعض باجرائها.واضاف السهيل ان : الوقوف ضد الدور الرقابي للمجلس امر لايمكن القبول به ويعكس صورة غير ايجابية عن عدم القدرة بانجاز جانب مهم من عمل البرلمان .وكان مجلس النواب فشل في الوصول الى النصاب القانوني لعقد الجلسات التي كان من فقرات جدول اعمالها استجواب وزيري المالية والنفط./انتهى3

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