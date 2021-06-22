مواطنون يتظاهرون في العمارة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي

2021/06/22 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر عدد من المواطنين في منطقة نهاوند بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، الليلة الماضية ، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.واضرم المحتجون النار بالاطارات امام دائرة صيانة الكهرباء احتجاجاً على تردي الكهرباء./انتهى

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