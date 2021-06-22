2021/06/22 | 09:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق يلتهم 17 محلا في سوق الاثوريين ببغداد ..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم 17 محلا في سوق الاثوريين ببغداد .. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم 17 محلا في سوق الاثوريين ببغداد .. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).