العراق يتقاسم بـ14 مليون جرعة مع عدة دول.. تفاصيل المبادرة الامريكية لـ”ثورة التطعيم”

2021/06/22 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت المؤشرات العراقية والعالمية تشير إلى أن العراق يسير نحو “ثورة تطعيم” خلال النصف الثاني من العام الحالي، فبين تعاقد على مضاعفة جرعات فايزر إلى 12 مليون جرعة يتم تسلمها خلال العام الحالي، وبين مبادرة كوفاكس والولايات المتحدة الامريكية التي ستشمل العراق دون معرفة عدد الجرعات التي ستتحصل عليها بغداد من هذه […]

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