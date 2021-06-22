الصيف يدشن أول موجاته ’اللاهبة’.. الأسبوع المقبل نحو ’الدرجات الخمسينية’

2021/06/22 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التبنؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بموجة حر، ذروتها بداية الأسبوع المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 حزيران 2021)، إن "التوقعات تشير إلى مزيد من ارتفاع الحرارة الأيام القادمة، وخصوصاً بداية الأسبوع القادم حيث تصل إلى 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب وتقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الوسطى، وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والمنطقة الغربية".

وأضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومن يوم غد والأيام القادمة سيعود نشاط الرياح الشمالية الغربية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى لتصل هباتها إلى 65 كم في الساعة، وستكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية ثم تخف سرعة الرياح مطلع الأسبوع المقبل".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب الأسدي:

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