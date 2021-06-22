2021/06/22 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من خطة تشكيل قوة أمنية مشتركة في السودان، مهمتها "ضمان سيادة القانون" و"مكافحة التهديدات الأمنية"، معتبرة أنها مليئة بـ"المشاكل"، ولدى بعض مكوناتها "سجل حقوقي سيء".

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