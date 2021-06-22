طيار أمريكي يدخل قلب إعصار

2021/06/22 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تعرض الطيار الأمريكي ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والطريف في الأمر أنه بدلا من الخروج منه قام بتصويره.ووفقا لوكالة "سبوتنيك" فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.وقال لإيفانز: "كان الطقس في البداية صافيا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء".وأضاف الطيار، "على مدار 30 عاما من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى..ربما كان إعصارا أرضيا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.المصدر: روسيا اليوم

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