تاريخ موجز للنيوليبرالية - سوزان جورج

2021/06/22 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سوزان_جورج ما هي النيولبرالية؟لو أنك اقترحتَ في العام ١-;-٩-;-٤-;-٥-;- أو ١-;-٩-;-٥-;-٠-;- أيًّا من الأفكار والسياسات التي تشكّل اليوم عدة شغل النيولييربالية القياسية، لطُردتَ من المسرح ترافقكَ الضحكات الساخرة أو أرسلتَ إلى مستشفى للمجانين.



في ذلك الوقت كان الجميع كينزيًّا، على الأقل في البلدان الغربية، أو اشتراكيًّا ديموقراطيًّا أو مسيحيًّا ديموقراطيًّا اجتماعيًّا أو منتميًا إلى ......





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