عمليات أمنية واسعة تؤدي إلى ضبط عصابات ومروجي ومخدرات وحل قضايا اجتماعية

2021/06/22 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، نفذت القوات الأمنية عدد من العمليات أدت إلى القبض على مطلوبين ومروجي مخدرات وحل قضايا اجتماعية.

وأعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة عن القاء القبض على عصابة للسطو المسلح ومتهمين بحيازة المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «قوة مشتركة من قسم مكافحة اجرام البصرة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة تمكنت من القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح وسرقة محلات الصيرفة في محافظة البصرة وبعض محافظات العراق».



واضافت المديرية ان «العملية تمت من خلال جمع المعلومات والتحري التي اثمرت بالتوصل اليهم»،مشيرة الى انه «ضبط بحوزتهم مبالغ مالية بالاضافة الى العجلات المستخدمة في عمليات السرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات العراقي».

ومن جانب اخر اشارت المديرية الى ان «مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق متفرقة»،مبينة انه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء».

بدورها، اعلنت مديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمناطق مختلفة من البلاد،خلال حملة امنية واسعة.

وقالت المديرية انها « ألقت القبض على عدد من متهمين بمناطق مختلفة من البلاد».

وبينت المديرية ان الحملة شملت القاء القبض على عدد من المتهمين في ميسان والديوانية والأنبار وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من مادة الحشيشة المخدرة و مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واعتدة».

واشارت المديرية الى انه «تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات».

إلى ذلك، القت مفارز شرطة بغداد القبض على متهب الارهاب واثنين اخرين بالدكة العشائرية.

وذكرت وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه» اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا في سيطرة التاجي القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب».

واضافت ان» عملية القبض جاءت من خلال تفعيل حاسبة المطلوبين».

وتابعت» كما القت سيطرة الشعب القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية كما نفذت مفارز مركز شرطة الحبيبية امر قبض وتحري بحق متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون».

وفي الجانب الاجتماعي، ضبطت الشرطة إحدى مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، حالة نكراء في تعنيف أسري بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للشرطة ان المفرزة «تمكنت بمحافظة نينوى من إيقاف حالات تعنيف جسدي ولفظي يرتكبها أحد الأولاد بحق والديه، وأتخذت بحق الأبن الإجراءات اللازمة».



وأضاف ان المفرزة «بينت للأبن التبعات القانونية والشرعية والاجتماعية المترتبة عن تصرفاته اللامسؤولة بحق والديه، واستطاعت ان تتوصل لحلول تضمن حقوق الوالدين القانونية والشرعية، وأن تجعل الولد أكثر انضباطا والتزاما ورعاية لوالديه».



وأشار البيان الى، ان «العملية جاءت على خلفية مناشدة تلقتها الشرطة المجتمعية من الوالد طالبها فيها بالتدخل لحل مشكلته مع ولده بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم والشكوى».

وفي قضية أخرى، اعادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة النجف الاشرف فتاة هاربة من ذويها.

وذكرت الشرطة المجتمعية ان «فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما هربت من ذويها بسبب مشاكل وخلافات بين والديها، بعد أن قدمت لها الدعم المعنوي والتأهيل النفسي».

وبينت المجتمعية ان «العملية تمت على خلفية مناشدة تلقتها من أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية حول وجود الفتاة بالقرب من محل عمله، الأمر الذي دعاها الى التحرك السريع، لحل مشكلة الفتاة، وفي الاثناء حثت الشرطة المجتمعية والدي الفتاة الى حل مشاكلهم بالطرق الودية والسلمية حفاظا على نسيج اسرتهم وأفرادها».

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