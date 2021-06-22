اسعار النفط تتجاوز 75 دولاراً

2021/06/22 | 09:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع خام برنت الى اكثر من 75 دولارًا لأول مرة منذ أكثر من عامين خلال تعاملات الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين، ووسط التفاؤل بمستويات الطلب العالمي على الخام.

وقالت مؤسِّسة "فاندا إنسيتس" Vanda Insights "فاندانا هاري" إن التفاؤل بشأن الطلب على الخام أصبح أكثر رسوخًا، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث توقف في ذلك الارتفاع فسيكون بسبب المعروض، بحسب وكالة "بلومبيرج".

فيما توقع "بنك أوف أمريكا" بلوغ متوسط سعر خام "برنت" 68 دولارًا للبرميل في العام الجاري، على أن يصل إلى 100 دولار في 2022 مع تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.2% إلى 75.03 دولار للبرميل، بعدما سجل 75.23 دولار في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019.

فيما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو هامشيًا 0.1% إلى 73.56 دولار للبرميل.

PUKmedia وكالات

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