مسابقة ثقافية للفنانين الهواة والمحترفين

2021/06/22 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ أطلق المعهد الفرنسي التابع للقسم الثقافي للسفارة الفرنسية بدولة الإمارات، ومجموعة JCDecaux للاتصالات الخارجية وشركة أبوظبي للمطارات وBB Media مبادرة ثقافية لإتاحة فرصة للفنانين الهواة والمحترفين لتقديم أعمالهم في أحد المطارات الدولية الكبرى وتحويل مطار أبوظبي الدولي إلى متحف في الهواء الطلق لعدة أسابيع.وقال المعهد في بيان صحافي، ، إن هذه هي أول مسابقة من نوعها في العالم وتم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات في جميع أنحاء الإمارات.وأوضح المعهد أن المتقدمين مدعوون لإنشاء عمل فني غرافيك وإطلاق العنان لمخيلتهم من خلال الإجابة عن السؤال: «كيف سنسافر في المستقبل».باب الترشح مفتوح لأي شخص يزيد عمره على 6 سنوات ويعيش في الإمارات.وسيكافأ الفائزون التسعة من الفئات الثلاث (الأطفال واليافعون والكبار) من خلال عرض أعمالهم الفنية على 70 لوحة إعلانية خارجية في مطار أبوظبي الدولي لعدة أسابيع./انتهى

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