الصحة توجز عدد “ضحاياها” من المنتسبين خلال معركة كورونا

2021/06/22 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلتْ وزارة الصحة، 214 وفاة واكثر من 38 الف اصابة بين ملاكات الجيش الابيض منذ بداية الجائحة حتى الان، بينما اكدت الوزارة عدم صرف الحوافز التي صوت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء او تخصيص اراض لهم.يذكر ان وزير الصحة السابق حسن التميمي، اعلن موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة 10 ملايين […]

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