2021/06/22 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، حيث عزز توقف ارتفاع الدولار من جاذبية المعدن الثمين.وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1787.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار الذهب مع هبوط الدولار عالميا المركز الخبري الوطني.

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