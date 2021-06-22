2021/06/22 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهر علماء أن وضعية الجلوس الجيدة تحسن مزاجك وتزيد من التركيز ويمكن أن تخفض ضغط الدم.وجاءت النتائج من دراسة شملت 82 طالبا في العشرينات من العمر، طُلب منهم إجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد رائعة للجلوس في وضعية مستقيمة وجيدة! المركز الخبري الوطني.

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