دانة حسين: أسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد طوكيو

2021/06/22 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

أكدت العداءة العراقية دانة حسين، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى الى تحقيق إنجاز تاريخي للعراق في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو.

وقالت حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقي ( واع ): إنه "وبعد أن أصبحت مصنفة رقم 14 عالمياً على مستوى العالم قرر الاتحاد العراقي لألعاب القوى أن أدخل دورة الألعاب الأولمبية ،وأكمل سباقي في رياضة الجري لمسافة الـ 200 متر كوني أطمح لتحقيق إنجاز أفضل ،وأن أحصل على مستوى عالمي أكبر وأكثر " .

وأضافت حسين أن "الفترة السابقة كانت متعبة ،وعملت على نفسي بدنياً ،والجميع شاهد التغيير الذي حصل ،لكننا جنينا ثمار هذا التعب ،وحققنا الرقم التأهيلي في هذه المسابقة لأول مرة في العراق ،وتأهلنا مباشرة من دون كوتا ،وهذ يسر الجمهور ويسرني بشكل شخصي".

يذكر أن العداءة دانة حسين حققت الرقم التأهيلي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وحطمت الرقم العربي بسباق 200 متر، وخطفت ذهبية البطولة العربية التي اختتمت في تونس.

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