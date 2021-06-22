اسعار النفط العالمية تتجاوز الـ 75 دولاراً للبرميل للمرة الاولى منذ أكثر من عامين

2021/06/22 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر خام برنت الـ75 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تعافي السوق سريعاً، بدعم من التفاؤل حيال وتيرة تطعيمات كورونا حول العالم وزيادة متوقعة في السفر خلال هذا الصيف.وارتفع خام برنت … Readmore

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