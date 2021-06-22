2021/06/22 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

248 مشاهدة

نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الثلاثاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (22 حزيران 2021)، جاء على النحو التالي :

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

———————————————-

اربيل / بورصة

147,950

——————————

البصرة / بورصة

148,100

-—————————-

الموصل / بورصة

148,000

——————————-

النجف / بورصة

147,800

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل انخفاضا ملحوظا امام الدينار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل انخفاضا ملحوظا امام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).