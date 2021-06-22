حريق يلتهم سوقا كبيرا في بغداد (صور)

2021/06/22 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في سوق الاثوريين بالعاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 حزيران 2021)، ان "فرق مديرية الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت مراكزها لاخماد حادث حريق نشب في 17 محلا للعطور والملابس الرياضية والمفروشات والاجهزه الكهربائية وانقاذ مايقارب 90 محلا اخر داخل سوق الاثوريين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الفرق تمكنت من تطويق النيران، كما تم اسعاف احد المواطنين موقعيا"، مشيرا الى انه "سيتم تقرير اسباب الحادث من قبل خبير الأدلة الجنائية".

N.A

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