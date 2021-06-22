تقارير دولية: مجاميع لا تتجاوز الـ4 أشخاص تنفذ مناورات في عمليات أسبوعية للاستنزاف

2021/06/22 | 10:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقارير دولية تحذر من تنظيم سري لداعش يناور في ديالى وصلاح الدين وكركوك ولديه خلايا نائمة وبؤر ومتفجرات وتتكون من ثلاثة أشخاص او اربعة يقومون بعمليات أسبوعية.

وشددت تلك التقارير على الحاجة لوجود دعم من التحالف الدولي في الجوانب العسكرية والاستخبارية والفنية وكذلك اللوجستية، محذرين من حدوث أوضاع مشابهة لعام الفين وثلاثة عشر عندما خرجت القوات الامريكية ما أتاح لداعش السيطرة على ثلثي مساحات العراق.



وأكدت التقارير أهمية وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية بطريقة غير عبثية، وذلك للحيلولة دون تكرار المشهد الافغاني في العراق.

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