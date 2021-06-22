2021/06/22 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (22 حزيران 2021). بغداد – بورصة الكفاح 147,800 …. السعر في الصيرفات ( تقريبي) 147,250 148,250 ———————————————- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض طفيف بأسعار الدولار في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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