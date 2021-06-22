2021/06/22 | 10:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر حساب حكومة الإمارات الرسمي على موقع تويتر، أن حكومة دولة الإمارات تعمل بالتعاون مع اليونسكو على إعادة بناء المعالم التاريخية في مدينة الموصل لاستعادة تراثها الثقافي والحضاري، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

واستعرض الحساب جهود الإمارات في هذا السياق، مشيرا إلى أن مبادرة إحياء روح الموصل عبارة عن شراكة بين الإمارات واليونسكو، يعمل بموجبها الاثنان لترميم المواقع التراثية في الموصل التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي.

وتشمل المبادرة ترميم وإعادة بناء مسجد النوري ومئذنة الحدباء وكنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة.

هذا ويشار إلى أن دولة الإمارات ترى أن استثمارها في ترميم المواقع الإسلامية والمسيحية هو جزء من دعمها المستمر للسلام والتعايش والاستقرار في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شراكة بين الإمارات واليونسكو.. مبادرة إحياء روح الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شراكة بين الإمارات واليونسكو.. مبادرة إحياء روح الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).