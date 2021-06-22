الخارجية الأميركية: انتخاب رئيسي مصطنع للغاية والعملية لم تكن حرة ونزيهة

2021/06/22 | 10:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، العملية الانتخابية في إيران التي أفضت إلى انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الاسلامية الإيرانية بـ”المصطنعة للغاية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى تعزيز المصالح الأمريكية، مضيفاً أنه بغض النظر عمن يتم اختياره رئيساً لإيران، فان العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة”.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن أسفها، بأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في “عملية انتخابية حرة ونزيهة” في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

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