إستمرار أرتفاع أسعار النفط

2021/06/22 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط الخام، يوم الثلاثاء، حيث وصل سعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل / نيسان 2019، حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن التعافي السريع في الطلب العالمي على النفط ومع تلاشي المخاوف بشأن عودة النفط في وقت مبكر للخام الايراني.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب …

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