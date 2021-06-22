2021/06/22 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في سوق الآثوريين بمنطقة الدورة في بغداد، مشيرة الى انقاذ أكثر من 100 محل تجاري.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت مراكزها لإخماد حادث حريق نشب في 17 محلاً للعطور والملابس الرياضية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ أكثر من 100 محل..



الدفاع المدني تخمد حريقاً في سوق الاثوريين ببغداد first appeared on النور نيوز.

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