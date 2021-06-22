2021/06/22 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جريمة تسليب عجلة مقترنة بالقتل والقبض على الجاني.وفصل بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام النهروان من إلقاء القبض على متهم أقدم على تسليب عجلة وقتل سائقها ورميه على جانب الطريق”.وبينت إن “مفارزها ومن خلال جمع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة تسليب عجلة مقترنة بالقتل والقبض على الجاني first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة تسليب عجلة مقترنة بالقتل والقبض على الجاني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة تسليب عجلة مقترنة بالقتل والقبض على الجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).