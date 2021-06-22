2021/06/22 | 10:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هافانا,-(أ ف ب) – أعلنت مجموعة دوائية حكومية كوبية الإثنين أنّ “أبدالا”، اللّقاح التجريبي الذي يطوّره أحد مختبراتها لمكافحة فيروس كورونا في سابقة في أميركا اللاتينية، أظهر أنّه فعّال ضدّ كوفيد-19 بنسبة 92,28%.
وفي تغريدة على تويتر قالت مجموعة “بيوكوبافارما” التي يتبع لها “مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” إنّ “أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز […]
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وفي تغريدة على تويتر قالت مجموعة “بيوكوبافارما” التي يتبع لها “مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” إنّ “أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح “أبدالا” التجريبي الكوبي فعّال بنسبة 92.28% ضدّ كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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