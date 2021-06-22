2021/06/22 | 10:23 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 10:15 صباحاً

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التربية: الهيئات التدريسية ستباشر التدريس في أيلول المقبل

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، الاول من تشرين الاول موعدا لانطلاق السنة الدراسية (2021 ــ 2022)، بينما ستباشر الهيئات التدريسية في الاول من ايلول المقبل.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي، انه “تم توجيه الادارات المدرسية من خلال مديريات تربية بغداد والمحافظات باستلام الكتب من التلاميذ والطلبة بنسبة 100 بالمئة”، مبينا انه “سيتم استلام الكتب على غرار الطريقة السابقة استعدادا للعام الدراسي المقبل (2021 ــ 2022)”.

واضاف القيسي، ان “الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي للطلبة في الاول من تشرين الاول المقبل، بينما سيكون دوام الهيئات التدريسية والتعليمية في الاول من ايلول المقبل”.

وذكر انه “تم التوجيه الى المديريات كافة بالمحاسبة الادارية والقانونية للمخالفين لتعليمات فتح المدارس ومعاهد التقوية الاهلية في بغداد والمحافظات، اذ تم التأكيد على ان يكون فتحها ضمن الضوابط المعتمدة في انظمة التعليم الاهلي والاجنبي، لاسيما انها تستقطب اعدادا كبيرة من الطلبة والتلاميذ سنويا”.

وأكد القيسي “تشكيل لجنة تختص بتسهيل نقل الخدمات للحاصلين على شهادات أثناء الوظيفة كاحد الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي المقبل ليأخذ كل معلم ومدرس حاصل على شهادة عليا استحقاقه، لتعمل هذه اللجنة على تسهيل انجاز معاملات نقل الخدمات للحاصلين على شهادات أثناء الوظيفة ممن يرومون تغيير عناوينهم الوظيفية من إدارية الى تدريسية اومن تدريسية الى تعليمية وبالعكس من خلال وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعاملات لأصحاب الشأن لانجازها بوقت قياسي بعيداً عن الروتين”.

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