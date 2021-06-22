2021/06/22 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفى المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي، ما تداولته صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، كتابا مزورا يتضمن بعض التغييرات الإدارية.

وحذر المكتب في بيان "من تداول او نشر مثل هذه الكتب المزورة كونها تربك الوضع الاداري في المحافظة".

وحمل "اي جهة تقوم بترويجها المسؤولية القانونية كاملةً، داعيا وسائل الإعلام المختلفة، وكل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي كافة، الى التحري والتثبت بشكل قاطع قبل نشر مثل هذه المعلومات الزائفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يتحدث عن كتابًا مزورًا يتضمن بعض التغييرات الإدارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يتحدث عن كتابًا مزورًا يتضمن بعض التغييرات الإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).