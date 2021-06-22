الاتحاد الاوربي يؤكد دعمه للحكومة العراقية في جهودها لاجراء انتخابات حرة ونزيهة/موسع

2021/06/22 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الاتحاد الاوربي دعمه للحكومة العراقية في جهودها لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون .وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم انه ,وخلال مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ ، كرر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون الأمنية / نائب رئیس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لوزير الخارجية فؤاد حسين دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الانتخابات المقبلة في العاشر من تشرين اول المقبل ".وأعلن المسؤول الاوربي "أنه بناء على دعوة من السلطات العراقية، قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة الانتخابات ".واكد , دعم الاتحاد الأوروبي من جديد للحكومة العراقية في جهودها الإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق"./انتهى2

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