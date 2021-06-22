الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في 17 محلا داخل سوق جنوب بغداد

2021/06/22 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سيطرت فرق الدفاع المدني فجر اليوم على حريق كبير اندلع داخل سبعة عشر محلا تجاريا مخصصة لبيع المفروشات والعطور وانقذت تسعين محلا تجاريا مجاورة داخل سوق الأثوريين في منطقة الدورة جنوب بغداد .وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان : ان فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت المحال التجارية التي اشتعلت بها النيران وابعدت خطرها عن البنايات والمحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانقذت احد المواطنين بعد اصابته بحالة اختناق شديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق ./انتهى3

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