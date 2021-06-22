التخطيط تكشف تفاصيل جديدة الرقم الوظيفي

2021/06/22 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنجز الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط أكثر من مليونين و600 ألف قيد خاص بالرقم الوظيفي، مشيراً إلى تنفيذ ثلاثة مسوح احصائيَّة ضخمة هذا العام ضمن الخطة السنوية.وقالت مديرة العلاقات والاعلام في الجهاز نداء عبد في تصريح صحفي، إنَّ “الجهاز يعمل على اعداد قواعد البيانات ومتابعة تسلم تدقيق الرقم الوظيفي وانجاز قيود …

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