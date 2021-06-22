2021/06/22 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

265 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط متهم اختلس (424) حقنة خاصة بمرضى كورونا في محافظة نينوى بقيمة تفوق الـ178 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (22 حزيران 2021) إن "فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط أحد العاملين في مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقنا خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ (300) دولار أمريكي، وقيمتها الإجمالية (178,080,000) مليون دينار".

وأضافت أن"الفريق تمكن أيضا من ضبط (424) حقنة في دار المتهم ومواد طبية أخرى، لافتة إلى أن "التحقيقات الأولية مع المتهم وتدوين أقواله كشفت عن أن الحقن المضبوطة في منزل المتهم ليست الحقن الأصلية المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصلية المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة، منبهة إلى أن سعرها في الأسواق المحلية يبلغ (50) دولارا، كان ينوي المتهم إعادتها إلى المستشفى؛ بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصلية؛ كونه قد تصرف بها في الأسواق، مبينة أن"الحقن الأصلية مخصصة لوزارة الصحة ويمنع تداولها في الصيدليات المحلية".

وتابعت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيف المتهم وفق المادة ( 11/444 ) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع أيلول الماضي عن ضبطها كشفا لإنشاء وحدة لعزل مرضى كورونا بمستشفى حكومي بحوزة أحد المعقبين، فيما أفصحت أواخر تموز عن صدور أمر استقدام لمدير عام صحة المحافظة على خلفية ارتكاب مخالفات لمقررات خلية الأزمة الخاصة بالجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمبلغ خيالي.. الكشف عن اختلاس كبير في حقن مرضى كورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمبلغ خيالي.. الكشف عن اختلاس كبير في حقن مرضى كورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).