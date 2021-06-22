2021/06/22 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ليسجل أعلى من 74 دولار للبرميل الواحد.وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.66 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.99%، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تزامنا مع ارتفاعه عالميا..



خام البصرة الخفيف والثقيل يسجل أعلى الأسعار في أوبك المركز الخبري الوطني.

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