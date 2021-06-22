العراق يحبط مخططا إرهابيا جنوب العاصمة

2021/06/22 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للجيش

العراقي يحيى رسول، الإثنين، إحباط

"مخطط إرهابي" جنوبي العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة

الإرهاب (نخبة الجيش) أحبط مخططا

إرهابيا جنوبي العاصمة بغدا

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