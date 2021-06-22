2021/06/22 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ستّة جنود فرنسيين وأربعة مدنيين ماليين بجروح في غوسي بوسط مالي في انفجار سيارة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور آلية تابعة لبرخان، المهمة العسكرية الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، كما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية.وقالت هيئة الأركان الفرنسية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار سيارة مفخخة في مالي يسفر عن جرح 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار سيارة مفخخة في مالي يسفر عن جرح 6 جنود فرنسيين و4 مدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).