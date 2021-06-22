قاضية ترفض دعوى ضدّ ترامب على خلفية تفريق متظاهرين قرب البيت الأبيض

2021/06/22 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت قاضية فدرالية أميركية الإثنين دعوى رفعتها ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته منظّمة حقوقية تحمّلهم فيها مسؤولية العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين كانوا يحتجّون قرب البيت الأبيض الصيف الماضي.وكانت “إيه سي … Readmore

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