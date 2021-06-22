النزاهة تضبط متهماً اختلس 424 حقنة خاصة بمرضى كورونا بقيمة 180 مليون دينار

2021/06/22 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط “معاون صيدلي” في إحدى المستشفيات الحكوميَّة الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا؛ لإقدامه على اختلاس حقن خاصة بعلاج المصابين بهذا المرض.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكَّن من ضبط أحد العاملين في مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقناً خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ ثلاث مئة دولار أمريكي، وقيمتها الإجماليَّة مئة وثمانية وسبعين مليونا وثمانين ألف دينار عراقي.

وأضاف أن الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أربع مئة وأربع وعشرين حقنة في دار المتهم ومواد طبيَّة أخرى، لافتةً إلى أن التحقيقات الأوليَّة مع المتهم وتدوين أقواله كشفت أن الحقن المضبوطة في منزله ليست الحقن الأصليَّة المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصليَّة المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة.

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